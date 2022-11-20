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Столешница из сращенного дуба 40 мм

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Круглая дубовая столешница 40 мм

Характеристики товара

Описание

Натуральная дубовая столешница. Делается на заказ из сращенного кавказского дуба. Размеры варьируются по длине до 5метров, по ширине до 120 см. Толщина столешницы стандартная 40 мм. Все столешницы сухие, шлифованные, с обработанными краями. Покрыты бесцветным маслом и воском. Доставляются упакованными в пленку.

Можно выбрать другую толщину изделия. А также покрыть морилкой под необходимый вам оттенок дерева. Столешница делается фабричным способом из ламелей кавказского дуба. Имеет большую прочность на изгиб и деформацию. Дуб очень солидно и благородно смотрится в натуральном виде, просто покрытый маслом и воском.

Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения столешницы.

Наши столешницы делаются из щита категории А. Без сучков. Все края и поверхность отшлифованы и обработаны.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Длина1000 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдуб
  • Цветжелтый

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