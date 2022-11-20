Характеристики товара
Описание
Натуральная дубовая столешница. Делается на заказ из цельноламельного дуба. Размеры варьируются по длине до 5метров, по ширине до 120 см. Толщина столешницы стандартная 40 мм.
Все столешницы сухие, шлифованные, с обработанными краями. Покрыты бесцветным маслом и воском. Доставляются упакованными в пленку.
Можно выбрать другую толщину изделия. А также покрыть морилкой под необходимый вам оттенок дерева. Столешница делается фабричным способом из широких дубовых ламелей. Благодаря этому имеет вид цельного массива дерева. По сравнению со сращенным дубом имеет чуть меньшую прочность на деформацию. Нет, конечно дуб остается дубом и выдержит очень большие нагрузки. Но танцевать на нем не желательно.
Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения столешницы.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницыдерево
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы5000*1200
- Цветжелтый