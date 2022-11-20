Столешница каповый спил Слоуг

15 оценок

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Столешница каповый спил Слоуг

5
38 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Длина: 103-110 см

Ширина: 93-103 см

Высота: 8,5-10 см

Материал: каповый спил тополя

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Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Ширина1000 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Толщина90 мм

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