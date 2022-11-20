Длина: 103-110 см
Ширина: 93-103 см
Высота: 8,5-10 см
Материал: каповый спил тополя
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Столешница спил карагача Сичан
Столешница спил ильма Сихан
Столешница спил тополя Сихам
Столешница спил тополя Синши
Столешница спил ореха Сеута
Столешница кап тополя Синай
Столешница спил Неота
Столешница спил Нилес
Столешница спил Неман