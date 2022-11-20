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Столешница Корунд Мрамор Урано - фото 1Столешница Корунд Мрамор Урано - фото 2Столешница Корунд Мрамор Урано - фото 3

Столешница Корунд Мрамор Урано

Артикул: CH-049-827
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешницы выполнены на основе влагостойких древесно-стружечных плит, облицованных декоративным покрытием Corund Protection с высокой степенью износостойкости.

В состав защитного покрытия CORUND PROTECTION входят частицы оксида алюминия (алмазной крошки), которые придают изделию повышенную износостойкость.


ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Более 4000 оборотов по табер-тесту


СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Поверхность выдерживает кратковременное температурное воздействие до 150 градусов цельсия без источника открытого огня.


НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Торцы столешницы со всех сторон окантованы кромкой с использованием влагостойкого полиуретанового клея. Это позволяет обеспечить надежную защиту торцов от влаги.


ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ


УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина18 мм

Варианты размеров

Размермм Толщинамм Цена
600*600
 38
2690
700*700 38
5190
800*800 38 5290
1200*800 38 7590
1400*800 38 13590
1100*700 38 7390
900*600 38 4290
500*500 38 2390
900*900 38 7490
1000*1000 38 8790
1100*600 38 5090
1200*700 38 7490
1200*1200 38 8790
1300*800 38 11190
1300*900 38 11290
1400*700 38 11190
1500*800 38 11390
1600*800 38 11390
1800*800 38 11490
2000*800 38 11590
2400*800 38 11890
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