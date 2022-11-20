Характеристики товара
Описание
Столешницы выполнены на основе влагостойких древесно-стружечных плит, облицованных декоративным покрытием Corund Protection с высокой степенью износостойкости.
В состав защитного покрытия CORUND PROTECTION входят частицы оксида алюминия (алмазной крошки), которые придают изделию повышенную износостойкость.
ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
Более 4000 оборотов по табер-тесту
СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Поверхность выдерживает кратковременное температурное воздействие до 150 градусов цельсия без источника открытого огня.
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
Торцы столешницы со всех сторон окантованы кромкой с использованием влагостойкого полиуретанового клея. Это позволяет обеспечить надежную защиту торцов от влаги.
ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Толщина38 мм
- Цветкрасный