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Столешница Корунд Октоберфест - фото 1Столешница Корунд Октоберфест - фото 2Столешница Корунд Октоберфест - фото 3

Столешница Корунд Октоберфест

Артикул: CH-049-825
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешницы выполнены на основе влагостойких древесно-стружечных плит, облицованных декоративным покрытием Corund Protection с высокой степенью износостойкости.

В состав защитного покрытия CORUND PROTECTION входят частицы оксида алюминия (алмазной крошки), которые придают изделию повышенную износостойкость.


ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Более 4000 оборотов по табер-тесту


СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Поверхность выдерживает кратковременное температурное воздействие до 150 градусов цельсия без источника открытого огня.


НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Торцы столешницы со всех сторон окантованы кромкой с использованием влагостойкого полиуретанового клея. Это позволяет обеспечить надежную защиту торцов от влаги.


ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ


УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина18 мм
  • Цветбежевый

Варианты размеров

Размермм Толщинамм Цена
600*600
 18
1590
700*700 18
2290
800*800 18 2590
1200*800 18 3590
1400*800 18 5490
1100*700 18 3490
900*600 18 2390
500*500 18 1490
900*900 18 3590
1000*1000 18 4090
1100*600 18 3390
1200*700 18 3990
1200*1200 18 6590
1300*800 18 4190
1300*900 18 4390
1400*700 18 5590
1500*800 18 6290
1600*800 18 6290
1800*800 18 6790
2000*800 18 6990
2400*800 18 8390
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