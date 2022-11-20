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Столешница Корунд Палермо

Артикул: CH-049-824
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешницы выполнены на основе влагостойких древесно-стружечных плит, облицованных декоративным покрытием Corund Protection с высокой степенью износостойкости.

В состав защитного покрытия CORUND PROTECTION входят частицы оксида алюминия (алмазной крошки), которые придают изделию повышенную износостойкость.


ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Более 4000 оборотов по табер-тесту


СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Поверхность выдерживает кратковременное температурное воздействие до 150 градусов цельсия без источника открытого огня.


НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Торцы столешницы со всех сторон окантованы кромкой с использованием влагостойкого полиуретанового клея. Это позволяет обеспечить надежную защиту торцов от влаги.


ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ


УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина38 мм

Варианты размеров

Размермм Толщинамм Цена
600*600
 38
2690
700*700 38
3490
800*800 38 4090
1200*800 38 5490
1400*800 38 8490
1100*700 38 5290
900*600 38 3990
500*500 38 4090
900*900 38 5290
1000*1000 38 8290
1100*600 38 4790
1200*700 38 5390
1200*1200 38 8790
1300*800 38 8390
1300*900 38 8490
1400*700 38 8390
1500*800 38 8690
1600*800 38 9190
1800*800 38 9790
2000*800 38 10190
2400*800 38 11190
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