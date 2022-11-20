Фотография Столешница круглая массив сосны от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Столешница круглая массив сосны

4.6
Оптовая цена
от 4 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Столешница круглая массив сосны
Столешница круглая массив сосны
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Столешница круглая массив сосны

4.6
4290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр600 мм
  • Материалдерево
  • Толщина40 мм

Варианты размеров

Диаметрмм Оптовая цена
600 4290
700 5590
800 7190
900 8590
1000 10790
1200 14990
1300 17590
1500 24190

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