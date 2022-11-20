Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота38 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Толщина38 мм
- Вес23 кг
- Материал столешницыЛДСП 38 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
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