Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота38 мм
- Ширина900 мм
- Длина1800 мм
- Толщина38 мм
- Вес38 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Столешница ЛДСП, круглая, орех
Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый
Столешница ЛДСП, круглая, венге
Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень
Столешница ЛДСП, дуб беленый
Столешница ЛДСП, белая
Столешница ЛДСП, орех
Столешница ЛДСП, венге
Столешница Oxalit Arentariya
Столешница Oxalit Belfast
Подстолье Кобе М2 двойное
Столешница слэб №1
Столешница слэб №4
Столешница слэб №18
Столешница слэб №23
Столешница слэб №24
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм
Подстолье чугунное Истборн
Стол ЛИРА-1, 1500x800
Столешница Oxalit Gorniy
Столешница Oxalit Kantri
Столешница Oxalit Kilkini
Столешница Oxalit Maduro
Столешница Oxalit Naomi
Столешница Oxalit NewPort
Столешница Oxalit American
Столешница Oxalit Palermo
Столешница Oxalit светлый сланец
Столешница Oxalit солино темный