Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота38 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Толщина38 мм
- Вес19 кг
- Материал столешницыЛДСП 38 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
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