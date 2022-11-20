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Столешница ЛДСП, 900x900x38

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота38 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Толщина38 мм
  • Вес19 кг
  • Материал столешницыЛДСП 38 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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