Столешница ЛДСП, орех
3690 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия.
Цвет каждой столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины. Готовый стол будет гармонично и со вкусом смотреться в доме, офисе, дизайн-студии, кафе, баре, ресторане.
Длина/ширина столешницы 800/800 мм.
Толщина столешницы 25 мм.
На торцевой части используется кромка из ПВХ - 2 мм.
Легкий и простой уход за изделием.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 11.70
Объем упаковки, м3: 0.032