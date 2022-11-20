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Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольник - фото 1Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольник - фото 2

Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольник

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота19 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Толщина19 мм
  • Вес13.7 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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