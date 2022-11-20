Характеристики товара
Описание
Кратко о материале:
► МДФ – это спрессованная под давлением и воздействием высоких температур мелкая древесная стружка. Частицы стружки настолько близко прилегают друг к другу, что свободного пространства не остается вовсе — этот факт говорит о прочности изделия (в несколько раз прочнее ДСП и ДВП), использовать такую столешницу можно и нужно интенсивно в условиях большой. Столешницы покрываются пленкой ПВХ GreenWood методом мембранно-вакуумного прессования.
► Декоративная пленка ПВХ GreenWood имеет высокотехнологичное реалистичное тиснение и покрытие плёнки матовым лаком, что делают её неотличимой от настоящего дерева. Поверхность пленки ПВХ GreenWood устойчива к истиранию. Пленка ПВХ GreenWood не выделяет вредных веществ и не является опасной для здоровья человека, так как не использует запрещенных пластификаторов, вредных для здоровья.
- Материал: МДФ 19 мм (одностороний белый)
- Покрытие поверхности: Лицевая часть – мебельная пленка ПВХ GreenWood (толщина 0,25 мм). Нижняя плоскость – фабричная белая пленка ПВХ.- Толщины плиты: 19 мм
Основные характеристики
- Высота19 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Толщина19 мм
- Вес9.1 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия