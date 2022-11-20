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Столешница МДФ, 900x900x19, круг - фото 1

Столешница МДФ, 900x900x19, круг

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кратко о материале:
► МДФ – это спрессованная под давлением и воздействием высоких температур мелкая древесная стружка. Частицы стружки настолько близко прилегают друг к другу, что свободного пространства не остается вовсе — этот факт говорит о прочности изделия (в несколько раз прочнее ДСП и ДВП), использовать такую столешницу можно и нужно интенсивно в условиях большой. Столешницы покрываются пленкой ПВХ GreenWood методом мембранно-вакуумного прессования.
► Декоративная пленка ПВХ GreenWood имеет высокотехнологичное реалистичное тиснение и покрытие плёнки матовым лаком, что делают её неотличимой от настоящего дерева. Поверхность пленки ПВХ GreenWood устойчива к истиранию. Пленка ПВХ GreenWood не выделяет вредных веществ и не является опасной для здоровья человека, так как не использует запрещенных пластификаторов, вредных для здоровья.

- Материал: МДФ 19 мм (одностороний белый)
- Покрытие поверхности: Лицевая часть – мебельная пленка ПВХ GreenWood (толщина 0,25 мм). Нижняя плоскость – фабричная белая пленка ПВХ.- Толщины плиты: 19 мм

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Основные характеристики

  • Высота19 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Толщина19 мм
  • Вес9.1 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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