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Столешница МДФ, 900x900x19, квадрат - фото 1Столешница МДФ, 900x900x19, квадрат - фото 2

Столешница МДФ, 900x900x19, квадрат

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота19 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Толщина19 мм
  • Вес11.6 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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