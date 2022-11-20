Фотография Столешница прямоугольная массив сосны от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Столешница прямоугольная массив сосны

4.4
Оптовая цена
от 6 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Столешница прямоугольная массив сосны
Столешница прямоугольная массив сосны
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Столешница прямоугольная массив сосны

4.4
6890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Экологически чистый материал.

Цвет тонирования выбирается по согласованию.

Покрытие износостойким шелковисто-матовым лаком для барных стоек.

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Толщина40 мм
  • Длина1100 мм
  • Ширина600 мм

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1100 600 6890
1100 700 8090
1200 600 7490
1200 700 8790
1200 800 9990
1300 700 9490
1300 800 10890
1400 700 10290
1400 800 11690
1500 700 10990
1500 800 12490
1600 800 13390
1800 800 14990
2000 600 12490

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