Столешница прямоугольная массив сосны
6890 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Экологически чистый материал.
Цвет тонирования выбирается по согласованию.
Покрытие износостойким шелковисто-матовым лаком для барных стоек.
|Длинамм
|Ширинамм
|Оптовая цена₽
|1100
|600
|6890
|1100
|700
|8090
|1200
|600
|7490
|1200
|700
|8790
|1200
|800
|9990
|1300
|700
|9490
|1300
|800
|10890
|1400
|700
|10290
|1400
|800
|11690
|1500
|700
|10990
|1500
|800
|12490
|1600
|800
|13390
|1800
|800
|14990
|2000
|600
|12490