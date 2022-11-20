Фотография Столешница слэб Маканчи от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница слэб Маканчи

5
Оптовая цена
от 98 280 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Столешница слэб Маканчи
Столешница слэб Маканчи
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Столешница слэб Маканчи

5
98280 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Следующий Столешница слэб Макензи
Столешница слэб Макензи

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Настоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, серый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Саксон, кожзам, серый
Настоящее фото товара Стул складной Торни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул складной Торни, голубой
Настоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул складной Торни, синий
Настоящее фото товара Стул складной Торни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной Торни, коричневый
Настоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул складной Торни, зеленый
Настоящее фото товара Стул Tariq, голубой, дер. ножки, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tariq, голубой, дер. ножки
Настоящее фото товара Стул Tariq, серый, дер. ножки, произведённого компанией ChiedoCover-15%
5 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Tariq, серый, дер. ножки
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, квадрат 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Столешница Дуолит, квадрат 68x68
Настоящее фото товара Столешница Дуолит, квадрат 78x78, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Столешница Дуолит, квадрат 78x78

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Столешница слэб Малатиа, произведённого компанией ChiedoCover
87 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Столешница слэб Малатиа
Настоящее фото товара Столешница слэб Малверн, произведённого компанией ChiedoCover
98 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб Малверн
Настоящее фото товара Столешница слэб Мангейм, произведённого компанией ChiedoCover
63 700 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб Мангейм
Настоящее фото товара Столешница слэб Мандейл, произведённого компанией ChiedoCover
76 700 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница слэб Мандейл
Настоящее фото товара Столешница слэб Манкато, произведённого компанией ChiedoCover
137 800 ₽
Оптовая цена
4.1
Столешница слэб Манкато
Настоящее фото товара Столешница слэб Манресо, произведённого компанией ChiedoCover
42 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Столешница слэб Манресо
Настоящее фото товара Столешница слэб Мантеко, произведённого компанией ChiedoCover
98 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Столешница слэб Мантеко
Настоящее фото товара Столешница слэб Манхалл, произведённого компанией ChiedoCover
98 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница слэб Манхалл
Настоящее фото товара Столешница слэб Марагех, произведённого компанией ChiedoCover
43 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Столешница слэб Марагех
Настоящее фото товара Столешница слэб Маратон, произведённого компанией ChiedoCover
43 900 ₽
Оптовая цена
5
Столешница слэб Маратон