Фотография Столешница слэб Мандейл от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница слэб Мандейл

4.7
Оптовая цена
от 76 700 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Столешница слэб Мандейл
Столешница слэб Мандейл
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Столешница слэб Мандейл

4.7
76700 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

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