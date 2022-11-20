Фотография Столешница слэб Манкато от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница слэб Манкато

4.1
Оптовая цена
от 137 800 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Столешница слэб Манкато
Столешница слэб Манкато
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Столешница слэб Манкато

4.1
137800 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1000 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

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