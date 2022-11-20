Фотография Столешница слэб Манхалл от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница слэб Манхалл

4.6
Оптовая цена
от 98 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Столешница слэб Манхалл
Столешница слэб Манхалл
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Столешница слэб Манхалл

4.6
98290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

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