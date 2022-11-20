Фотография Столешница слэб Манресо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница слэб Манресо

4.3
Оптовая цена
от 42 890 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Столешница слэб Манресо
Столешница слэб Манресо
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Столешница слэб Манресо

4.3
42890 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Столешница слэб Манкато
Столешница слэб Манкато
Следующий Столешница слэб Мантеко
Столешница слэб Мантеко

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Пилот люкс, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Пилот люкс
Настоящее фото товара Кресло Спред, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4
Кресло Спред
Настоящее фото товара Кресло Стаффорд, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Стаффорд
Настоящее фото товара Кресло Черри, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Черри
Настоящее фото товара Кресло Эуро, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Эуро
Настоящее фото товара Кресло Атлант PL-1, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Атлант PL-1
Настоящее фото товара Кресло Бета, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Бета
Настоящее фото товара Кресло Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Гелиос
Настоящее фото товара Кресло Ева NET, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Ева NET
Настоящее фото товара Кресло Ева M, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Ева M

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Столешница слэб Манхалл, произведённого компанией ChiedoCover
98 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Столешница слэб Манхалл
Настоящее фото товара Столешница слэб Марагех, произведённого компанией ChiedoCover
43 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Столешница слэб Марагех
Настоящее фото товара Столешница слэб Маратон, произведённого компанией ChiedoCover
43 900 ₽
Оптовая цена
5
Столешница слэб Маратон
Настоящее фото товара Слэб Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
98 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Марбург
Настоящее фото товара Слэб Маргейт, произведённого компанией ChiedoCover
22 750 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Маргейт
Настоящее фото товара Слэб Маргуни, произведённого компанией ChiedoCover
29 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Слэб Маргуни
Настоящее фото товара Слэб Марибор, произведённого компанией ChiedoCover
36 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Марибор
Настоящее фото товара Слэб Марилия, произведённого компанией ChiedoCover
23 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Слэб Марилия
Настоящее фото товара Слэб Маритта, произведённого компанией ChiedoCover
25 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Слэб Маритта
Настоящее фото товара Слэб Марерро, произведённого компанией ChiedoCover
37 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Марерро