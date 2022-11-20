Фотография Столешница слэб Маратон от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница слэб Маратон

5
Оптовая цена
от 43 900 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Столешница слэб Маратон
Столешница слэб Маратон
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Столешница слэб Маратон

5
43900 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево

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