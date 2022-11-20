Характеристики товара
Описание
Длина: 210 см
Ширина: 110 см
Высота: 5 см
Материал: массив дерева
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Длина2100 мм
- Толщина50 мм
- Материал столешницыдерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 210 см
Ширина: 110 см
Высота: 5 см
Материал: массив дерева
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