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Столешница слэб №22 - фото 1

Столешница слэб №22

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 210 см

Ширина: 110 см

Высота: 5 см

Материал: массив дерева

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Длина2100 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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