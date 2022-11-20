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Столешница слэб №23 - фото 1

Столешница слэб №23

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Характеристики товара

Описание

Длина: 200 см

Ширина: 80 см

Высота: 5 см

Материал: массив дерева

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Длина2000 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Цветголубой, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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