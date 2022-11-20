Характеристики товара
Описание
Длина: 200 см
Ширина: 80 см
Высота: 5 см
Материал: массив дерева
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина2000 мм
- Толщина50 мм
- Материал столешницыдерево
- Цветголубой, серый
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 200 см
Ширина: 80 см
Высота: 5 см
Материал: массив дерева
Столешница массив дуба, 40 мм
Столешница массив бука, 40 мм
Столешница слэб №21
Столешница слэб №19
Столешница слэб №27
Столешница слэб №34
Столешница слэб №7
Столешница слэб №2
Столешница слэб №13
Столешница слэб №3
Табурет Лофт-12 НМ барный
Скамья Лофт-12
Скамья Лофт-12 Н
Скамья Лофт-12 М
Скамья Лофт-12 НМ
Табурет Лофт-11
Табурет Лофт-11 Н
Табурет Лофт-11 М
Табурет Лофт-11 НМ
Табурет Лофт-12