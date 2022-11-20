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            Фотография Столешница слэб №28 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Столешница слэб №28

            4.9
            Оптовая цена
            от 74 900 ₽
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            Столешница слэб №28
            Столешница слэб №28
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            Столешница слэб №28

            4.9
            74900 ₽
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Длина1520 мм
            • Ширина720 мм
            • Толщина40 мм
            • Материал столешницыдерево

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