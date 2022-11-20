Столешница слэб №37

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Столешница слэб №37

4.6
74 900 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Столешница слэб №36
Столешница слэб №36
Следующий Столешница слэб №38
Столешница слэб №38

Характеристики товара

Описание

Длина: 180 см

Ширина: 80 см

Высота: 5 см

Материал: массив дерева

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Live Edge, произведённого компанией ChiedoCover
44 990
12

Стол Live Edge

Настоящее фото товара Стол River, произведённого компанией ChiedoCover
41 590
9

Стол River

Настоящее фото товара Стол River Low, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
9

Стол River Low

Настоящее фото товара Стол Plank, произведённого компанией ChiedoCover
48 950
8

Стол Plank

Настоящее фото товара Стол Resin Bred, произведённого компанией ChiedoCover
42 690
15

Стол Resin Bred

Настоящее фото товара Стол Long Plank, произведённого компанией ChiedoCover
43 890
12

Стол Long Plank

Стул прозрачный DayDreamНастоящее фото товара Стул прозрачный DayDream, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
14

Стул прозрачный DayDream

Стул барный прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул барный прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
7

Стул барный прозрачный Isy Antishock

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Gelid №1, произведённого компанией ChiedoCover
34 990
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Gelid №1

Стол ЛИРА-3, 1500x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-3, 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
13

Стол ЛИРА-3, 1500x900

Другие товары из раздела столешницы слэбы

Настоящее фото товара Столешница слэб Магнесс, произведённого компанией ChiedoCover
от87 100
7

Столешница слэб Магнесс

Настоящее фото товара Столешница слэб Мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
от87 100
13

Столешница слэб Мадейра

Настоящее фото товара Столешница слэб Маканчи, произведённого компанией ChiedoCover
от98 280
Оптовая цена
13

Столешница слэб Маканчи

Настоящее фото товара Столешница слэб Макензи, произведённого компанией ChiedoCover
от137 900
Оптовая цена
6

Столешница слэб Макензи

Настоящее фото товара Столешница слэб Малабар, произведённого компанией ChiedoCover
от78 650
Оптовая цена
15

Столешница слэб Малабар

Настоящее фото товара Столешница слэб Малатиа, произведённого компанией ChiedoCover
от87 100
Оптовая цена
9

Столешница слэб Малатиа

Настоящее фото товара Столешница слэб Малверн, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена
13

Столешница слэб Малверн

Настоящее фото товара Столешница слэб Мальхин, произведённого компанией ChiedoCover
от137 900
Оптовая цена
11

Столешница слэб Мальхин

Настоящее фото товара Столешница слэб Мангейм, произведённого компанией ChiedoCover
от63 700
Оптовая цена
10

Столешница слэб Мангейм

Настоящее фото товара Столешница слэб Мандейл, произведённого компанией ChiedoCover
от76 700
Оптовая цена
8

Столешница слэб Мандейл