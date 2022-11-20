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Столешница слэб №38 - фото 1

Столешница слэб №38

12 оценок
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Столешница слэб №37

Характеристики товара

Описание

Длина: 135 см

Ширина: 77 см

Высота: 5 см

Материал: массив дерева

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Длина1350 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Цветголубой, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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