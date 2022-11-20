Характеристики товара
Описание
Длина: 180 см
Ширина: 80 см
Высота: 4 см
Материал: массив дерева
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1800 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницыдерево
- Цветголубой, желтый
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 180 см
Ширина: 80 см
Высота: 4 см
Материал: массив дерева
Столешница массив дуба, 40 мм
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Столешница слэб №7
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Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-12
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