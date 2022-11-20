Фотография Столешница слэб №7 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Столешница слэб №7

5
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 33 900 ₽
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Столешница слэб №7
Столешница слэб №7
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Столешница слэб №7

5
33900 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина630 мм
  • Толщина70 мм
  • Материал столешницыдерево

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