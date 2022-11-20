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Столешница слэб №8 - фото 1

Столешница слэб №8

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 160 см

Ширина: 75 см

Высота: 5 см

Материал: массив дерева

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Длина1600 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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