Характеристики товара
Описание
Длина: 160 см
Ширина: 75 см
Высота: 5 см
Материал: массив дерева
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Длина1600 мм
- Толщина50 мм
- Материал столешницыдерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 160 см
Ширина: 75 см
Высота: 5 см
Материал: массив дерева
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