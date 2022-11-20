Длина: 90 см
Ширина: 90 см
Высота: 6 см
Материал: массив ильма
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Вешалка напольная Пико 17
Столешница спил тополя Синши
Столешница спил ореха Сеута
Столешница кап тополя Синай
Столешница спил Неота
Столешница спил Нилес
Столешница спил Неман
Столешница спил Нарва
Столешница каповый спил Слоуг