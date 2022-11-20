Столешница спил ильма Сихан

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Столешница спил ильма Сихан

4.7
44 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Столешница спил карагача Сичан
Столешница спил карагача Сичан
Следующий Столешница спил тополя Сихам
Столешница спил тополя Сихам

Характеристики товара

Описание

Длина: 90 см

Ширина: 90 см

Высота: 6 см

Материал: массив ильма

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Толщина60 мм

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8507
1 980 ₽
11

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый

Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
9

Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
5

Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 100
9

Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 750
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Азия 25мм - гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8507
1 980 ₽
14

Стул Азия 25мм - гладкий каркас

Вешалка напольная Пико 17Настоящее фото товара Вешалка напольная Пико 17, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
9

Вешалка напольная Пико 17

Другие товары из раздела столешницы из спила оптом

Настоящее фото товара Столешница спил тополя Синши, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена
12

Столешница спил тополя Синши

Настоящее фото товара Столешница спил ореха Сеута, произведённого компанией ChiedoCover
от39 790
Оптовая цена
9

Столешница спил ореха Сеута

Столешница кап тополя СинайНастоящее фото товара Столешница кап тополя Синай, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
10

Столешница кап тополя Синай

Настоящее фото товара Столешница спил Неота, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
13

Столешница спил Неота

Настоящее фото товара Столешница спил Нилес, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена
6

Столешница спил Нилес

Настоящее фото товара Столешница спил Неман, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
Оптовая цена
6

Столешница спил Неман

Настоящее фото товара Столешница спил Нарва, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
8

Столешница спил Нарва

Столешница каповый спил СлоугНастоящее фото товара Столешница каповый спил Слоуг, произведённого компанией ChiedoCover
от38 790
Оптовая цена
15

Столешница каповый спил Слоуг