Длина: 70 см
Ширина: 70 см
Высота: 7,5 см
Материал: карагач
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Раунд 20мм с широким сиденьем
Столешница спил тополя Сихам
Столешница спил тополя Синши
Столешница спил ореха Сеута
Столешница кап тополя Синай
Столешница спил Неота
Столешница спил Нилес
Столешница спил Неман
Столешница спил Нарва
Столешница каповый спил Слоуг