Столешница спил карагача Сичан

10 оценок

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Столешница спил карагача Сичан

5
47 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Длина: 70 см

Ширина: 70 см

Высота: 7,5 см

Материал: карагач

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Толщина75 мм

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