Столешница спил тополя Синши

12 оценок

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Столешница спил тополя Синши

4.3
41 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Длина: 73 см

Ширина: 73 см

Высота: 11 см

Материал: массив дуба

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Основные характеристики

  • Длина730 мм
  • Ширина730 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Толщина110 мм

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