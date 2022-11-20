Столешница спил тополя Синши
41 290 ₽
Длина: 73 см
Ширина: 73 см
Высота: 11 см
Материал: массив дуба
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