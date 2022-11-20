Товар в корзине. Перейти
Столешница Werzalit круглая - фото 1Столешница Werzalit круглая - фото 2

Столешница Werzalit круглая

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница Werzalit прямоугольная
Столешница Werzalit прямоугольная
Следующий Столешница Werzalit UNIART
Столешница Werzalit прямоугольная

Характеристики товара

Описание

Werzalit это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Вот основные его преимущества:

  • Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.

Крепления приобретаются отдельно-саморезы, которые не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Диаметр, ммТолщина, ммВес, кгЦена, руб
700 255,94990
800 25 7,85690

Варианты столешницы

Столешница Werzalit круглая - столешница в цвете Травертин WerzalitТравертин Werzalit
Столешница Werzalit круглая - столешница в цвете Вишня WerzalitВишня Werzalit
Столешница Werzalit круглая - столешница в цвете Белый WerzalitБелый Werzalit
Столешница Werzalit круглая - столешница в цвете Мрамор WerzalitМрамор Werzalit
Столешница Werzalit круглая - столешница в цвете Бук WerzalitБук Werzalit
Столешница Werzalit круглая - столешница в цвете Венге WerzalitВенге Werzalit
Столешница Werzalit круглая - столешница в цвете Орех WerzalitОрех Werzalit
Столешница Werzalit круглая - столешница в цвете Cream Outline WerzalitCream Outline Werzalit

Похожие товары

Столешница Werzalit квадратнаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Столешница Werzalit квадратная

Столешница Werzalit прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Столешница Werzalit прямоугольная

Столешница Werzalit UNIARTНастоящее фото товара Столешница Werzalit UNIART, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
11

Столешница Werzalit UNIART

Столешница Werzalit WOODARTНастоящее фото товара Столешница Werzalit WOODART, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
8

Столешница Werzalit WOODART

Столешница Werzalit FANTASYНастоящее фото товара Столешница Werzalit FANTASY, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Столешница Werzalit FANTASY

Столешница Werzalit HARMONYНастоящее фото товара Столешница Werzalit HARMONY, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
12

Столешница Werzalit HARMONY

Столешница Werzalit DECOARTНастоящее фото товара Столешница Werzalit DECOART, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
5

Столешница Werzalit DECOART

Столешница Werzalit STUDIOARTНастоящее фото товара Столешница Werzalit STUDIOART, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Столешница Werzalit STUDIOART

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 11

Скатерть Журавинка, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от850
17

Скатерть Журавинка, прямоугольная

Тележка для малых прямоугольных столовНастоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900
23Хит

Тележка для малых прямоугольных столов

Столешница Werzalit прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Столешница Werzalit прямоугольная

Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

Стул Eames W белыйНастоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
6

Стул Eames W белый

Настоящее фото товара Соусник Кунстверк L12.5, произведённого компанией ChiedoCover
234
Оптовая цена
7

Соусник Кунстверк L12.5

Настоящее фото товара Подстолье прозрачное Ice, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
9

Подстолье прозрачное Ice

Настоящее фото товара Подстолье Cover №2 светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
13

Подстолье Cover №2 светлый орех

Настоящее фото товара Стул Halmar K274, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
12

Стул Halmar K274, темно-серый

Другие товары из разделастолешницы по материалам
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
68Хит

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

Столешница HPL, 40 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Столешница HPL, 40 мм, круглая

Столешница HPL, 60 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
15

Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная