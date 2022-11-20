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Столешница Werzalit квадратная - фото 1Столешница Werzalit квадратная - фото 2

Столешница Werzalit квадратная

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Werzalit это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Вот основные его преимущества:

  • Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 20 мм, толщина фальш-борта 35 мм.

Крепления приобретаются отдельно-саморезы, которые не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 15 мм во избежание сквозного отверстия.


Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.


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Основные характеристики

  • Толщина20 мм

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Вес, кгЦена, руб
700 700 35 8,95890
800 800 35 10,96690

Варианты столешницы

Столешница Werzalit квадратная - столешница в цвете Травертин WerzalitТравертин Werzalit
Столешница Werzalit квадратная - столешница в цвете Вишня WerzalitВишня Werzalit
Столешница Werzalit квадратная - столешница в цвете Белый WerzalitБелый Werzalit
Столешница Werzalit квадратная - столешница в цвете Мрамор WerzalitМрамор Werzalit
Столешница Werzalit квадратная - столешница в цвете Бук WerzalitБук Werzalit
Столешница Werzalit квадратная - столешница в цвете Венге WerzalitВенге Werzalit
Столешница Werzalit квадратная - столешница в цвете Орех WerzalitОрех Werzalit
Столешница Werzalit квадратная - столешница в цвете Cream Outline WerzalitCream Outline Werzalit

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