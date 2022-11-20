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Столешница Werzalit прямоугольная - фото 1Столешница Werzalit прямоугольная - фото 2

Столешница Werzalit прямоугольная

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Werzalit это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность.
Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Вот основные его преимущества:

  • Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 20 мм, толщина фальш-борта 35 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно-саморезы, которые не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 15 мм во избежание сквозного отверстия.



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Основные характеристики

  • Толщина20 мм

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Вес, кгЦена, руб
1200 700 35 14,36490
1200 800 35 15,48790

Варианты столешницы

Столешница Werzalit прямоугольная - столешница в цвете Травертин WerzalitТравертин Werzalit
Столешница Werzalit прямоугольная - столешница в цвете Вишня WerzalitВишня Werzalit
Столешница Werzalit прямоугольная - столешница в цвете Белый WerzalitБелый Werzalit
Столешница Werzalit прямоугольная - столешница в цвете Мрамор WerzalitМрамор Werzalit
Столешница Werzalit прямоугольная - столешница в цвете Бук WerzalitБук Werzalit
Столешница Werzalit прямоугольная - столешница в цвете Венге WerzalitВенге Werzalit
Столешница Werzalit прямоугольная - столешница в цвете Орех WerzalitОрех Werzalit
Столешница Werzalit прямоугольная - столешница в цвете Cream Outline WerzalitCream Outline Werzalit

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