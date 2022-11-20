Характеристики товара
Описание
Стол складной из массива сосны. Удобен и легок, как в использовании, так и хранении. Незаменим в туристических поездках и не займет много места в автомобиле. Стол без какого либо покрытия. Поверхность изделия отшлифована и при необходимости вы самостоятельном можете его покрасить. Для этого достаточно покрыть его морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.
Основные характеристики
- Высота575 мм
- Ширина350 мм
- Длина555 мм
- Количество мест1
- Размер упаковки56*70*6 см см