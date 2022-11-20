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Столик балконный Сандино

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Характеристики товара

Описание

Стол складной из массива сосны. Удобен и легок, как в использовании, так и хранении. Незаменим в туристических поездках и не займет много места в автомобиле. Стол без какого либо покрытия. Поверхность изделия отшлифована и при необходимости вы самостоятельном можете его покрасить. Для этого достаточно покрыть его морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.

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Основные характеристики

  • Высота575 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина555 мм
  • Количество мест1
  • Размер упаковки56*70*6 см см

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