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Столик чайный CT-34 - фото 1Столик чайный CT-34 - фото 2

Столик чайный CT-34

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота540 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки8.70 кг
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