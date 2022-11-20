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Столик чайный Сеньор, бежевый - фото 1Столик чайный Сеньор, бежевый - фото 2

Столик чайный Сеньор, бежевый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина400 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТайвань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки4.50 кг

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