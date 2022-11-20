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Столик детский Kinder, деревянный - фото 1Столик детский Kinder, деревянный - фото 2Столик детский Kinder, деревянный - фото 3

Столик детский Kinder, деревянный

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Характеристики товара

Описание

Материал: фанера 18мм

Высота: 30 см

Ширина: 28 см

Глубина: 28 см

Производство - Россия

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