Характеристики товара
Описание
Материал: фанера 18мм
Высота: 30 см
Ширина: 28 см
Глубина: 28 см
Производство - Россия
Материал: фанера 18мм
Высота: 30 см
Ширина: 28 см
Глубина: 28 см
Производство - Россия
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