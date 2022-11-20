Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота510 мм
- Ширина730 мм
- Длина530 мм
- Материал столешницыфанера
- Материал подстольяфанера
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 3, черный
Стол круглый Skabu
Подвесной светильник Симфония
Вешалка костюмная Галант 322
Вешалка костюмная Д 8М
Вешалка костюмная Галант 352
Барный стул Изабела
Часы настенные Кружево
Часы деревянные с подсветкой Биг-Бен
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди