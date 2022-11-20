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Столик детский Onion - фото 1Столик детский Onion - фото 2

Столик детский Onion

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Ширина730 мм
  • Длина530 мм
  • Материал столешницыфанера
  • Материал подстольяфанера

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