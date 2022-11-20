Характеристики товара
Описание
Ширина: 80 см
Высота: 44 см
Глубина: 45 см
Ширина: 80 см
Высота: 44 см
Глубина: 45 см
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Кроссбэк флаг
Стул-кресло Венское с подушкой
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк
Стул Азия 20мм, обивка пэчворк
Стул Изо Т плюс
Подстолье металлическое 1017EM
Подстолье металлическое 1007EM
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден