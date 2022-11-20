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Столик для холла Эвит - фото 1

Столик для холла Эвит

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Столик для холла Твинс, двойной

Характеристики товара

Описание

Ширина: 95 см

Высота: 38 см

Глубина: 61 см

Вес: 36 кг

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