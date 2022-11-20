Характеристики товара
Описание
Ширина: 95 см
Высота: 38 см
Глубина: 61 см
Вес: 36 кг
Ширина: 95 см
Высота: 38 см
Глубина: 61 см
Вес: 36 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стул Бари Люкс хром
Стул Бари Люкс эмаль
Стул Бари эмаль
Стул Тито Софт хром
Стул Тито хром
Стул Корлеоне
Диван Жемчуг трёхместный
Диван Роза двухместный
Диван Лиссабон двухместный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден