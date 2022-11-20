Столик для холла Гламрок

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Столик для холла Гламрок

4.4
19 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Пуф для холла Силвано
Пуф для холла Силвано
Следующий Пуф для холла Флора, одноместный
Пуф для холла Флора, одноместный

Характеристики товара

Описание

Ширина: 80 см

Высота: 43 см

Глубина: 80 см

Вес: 30 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
9

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 450
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
10

Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
9

Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
8

Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
14

Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой

Стул Eames DAR оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames DAR оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
5

Стул Eames DAR оранжевый

Стул Eames DSR оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR оранжевый

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Настоящее фото товара Подвесной светильник Dunas №6, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Dunas №6

Другие товары из раздела пуфы оптом

Пуф Кристи, 2-х местныйНастоящее фото товара Пуф Кристи, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
12

Пуф Кристи, 2-х местный

Пуф для холла Эвита, одноместныйНастоящее фото товара Пуф для холла Эвита, одноместный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
15

Пуф для холла Эвита, одноместный

Настоящее фото товара Пуф для холла Валерия, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
8

Пуф для холла Валерия

Настоящее фото товара Пуф для холла Флора, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
11

Пуф для холла Флора, двухместный

Настоящее фото товара Пуф для холла Силвано, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
14

Пуф для холла Силвано, двухместный

Пуф для холла Брикстон Настоящее фото товара Пуф для холла Брикстон , произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
7

Пуф для холла Брикстон

Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9906
3 150 ₽Оптовая цена
13

Пуф Руби белый

Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби коричневый

Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Пуф Руби красный

Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Пуф Руби бежевый