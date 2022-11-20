Ширина: 80 см
Высота: 43 см
Глубина: 80 см
Вес: 30 кг
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames DAR оранжевый
Стул Eames DSR оранжевый
Стул Eames барный DSW оранжевый
Подвесной светильник Dunas №6
Пуф Кристи, 2-х местный
Пуф для холла Эвита, одноместный
Пуф для холла Валерия
Пуф для холла Флора, двухместный
Пуф для холла Силвано, двухместный
Пуф для холла Брикстон
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби красный
Пуф Руби бежевый