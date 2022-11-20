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Столик для холла Твинс - фото 1

Столик для холла Твинс

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 92 см

Высота: 51 см

Глубина: 46 см

Вес: 21 кг

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