Характеристики товара
Описание
Ширина: 92 см
Высота: 51 см
Глубина: 92 см
Вес: 42 кг
Ширина: 92 см
Высота: 51 см
Глубина: 92 см
Вес: 42 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Пуф Сиена экокожа
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Подвесной светильник Mabell №3
Подвесной светильник Mabell №4
Подвесной светильник Mabell №5
Вешалка Power Line
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден