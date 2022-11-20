Характеристики товара
Описание
Материал: бамбук
Материал: бамбук
Стол Молли Венге
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол Frank
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стол Eames DST, круглый
Стол Oslo, квадратный
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Oslo, круглый
Стол Лидер 3, белый
Барный стол Мохито белый
Стул барный Флэш черный
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Ковролин DSGN Cloud
Ковролин Fashion&
Педикюрное кресло Ирина двухмоторное
Педикюрный комплекс P42 регулируемая спинка выдвижная подставка
Тумба лабораторная
Стул барный Кадиллак черный, экокожа
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди