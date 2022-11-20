Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина1200 мм
- Длина600 мм
- Глубина600 мм
- Материалмассив
- Материал столешницышпон
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки29 кг
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
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Комод Палех 2 ящика
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