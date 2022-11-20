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Столик Флора, молочный орех - фото 1Столик Флора, молочный орех - фото 2

Столик Флора, молочный орех

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалмассив
  • Материал столешницышпон
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки29 кг

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