Товар в корзине. Перейти
Столик Истборн - фото 1Столик Истборн - фото 2

Столик Истборн

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консоль Хавери
Консоль Хавери
Следующий Тумба под телевизор Ханой
Консоль Хавери

Характеристики товара

Описание

Этот столик настолько функционален, что может быть использован в любом современном интерьере. Отличительными элементами его дизайна являются изящный силуэт и четкие линии. Столик Истборн изготавливается из массива дуба, красного дерева или американского ореха.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес19 кг
  • Материалмассив
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияПортугалия

Похожие товары

Сервант Истборн низкийНастоящее фото товара Сервант Истборн низкий, произведённого компанией ChiedoCover
от176 990
Оптовая цена
12

Сервант Истборн низкий

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Обувница Верона 3, произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена
8

Обувница Верона 3

Диван ItaliaНастоящее фото товара Диван Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена
14

Диван Italia

Настоящее фото товара Стол Антила Plus 1600x950, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
14

Стол Антила Plus 1600x950

Стул полубарный Тони, коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный Тони, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 0904
11 490 ₽
13

Стул полубарный Тони, коричневый

Диван-кровать Солен (Е)Настоящее фото товара Диван-кровать Солен (Е), произведённого компанией ChiedoCover
от75 190
Оптовая цена
13

Диван-кровать Солен (Е)

Каркас стула Hunkar 1013Настоящее фото товара Каркас стула Hunkar 1013, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
15

Каркас стула Hunkar 1013

Другие товары из разделамебель для спальни
Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Диван ДжинаНастоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Диван Джина

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Пуф Бочонок

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден