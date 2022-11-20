Характеристики товара
Описание
Этот столик настолько функционален, что может быть использован в любом современном интерьере. Отличительными элементами его дизайна являются изящный силуэт и четкие линии. Столик Истборн изготавливается из массива дуба, красного дерева или американского ореха.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр400 мм
- Вес19 кг
- Материалмассив
- Цветчерный
- Страна изготовленияПортугалия