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Столик кофейный Алеппо

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Характеристики товара

Описание

Изящный, стильный и миниатюрный журнальный столик со столешницей в благородном цвете под золото. Добавьте акцент в Ваш интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.

НАДЕЖНЫЙ металлический каркас и столешница окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.

МОБИЛЬНЫЙ Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса. Столешница – съемная, можно использовать в качестве подноса для перемещения вкусняшек с кухни к телевизору или ноутбуку. Диаметр столешницы 350 мм.

ЛЕГКАЯ СБОРКА Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 2.56
Объем упаковки, м3: 0.098

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный, золотой

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